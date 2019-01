Brasilia. Un grupo de venezolanos se manifestó hoy frente a la cancillería brasileña y pidió al presidente del país, Jair Bolsonaro, que no les deje "solos" y ejerza "presiones" frente al Gobierno en Venezuela de Nicolás Maduro, quien inicia un nuevo mandato.

"Pedimos que el Gobierno brasileño siga lo acordado por el Grupo de Lima y no reconozca al Gobierno ilegítimo del dictador Maduro", dijo a Efe Alberto Palombo, responsable en Brasil del grupo Soy Venezuela, que integran reconocidos opositores, como el ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma y la ex diputada María Corina Machado.

Palombo, junto a una veintena de venezolanos residentes en el país, entregó al Ministerio de Relaciones Exteriores un documento dirigido al presidente Bolsonaro y al canciller Enrique Araújo, en el que se denuncia el "fraude electoral" del pasado 20 de mayo, que califica de "línea roja" traspasada por el Gobierno de Maduro.

"Desde ese día, nadie tiene dudas de que es imposible legitimar a un régimen que decidió romper con el derecho internacional para revelarse como una dictadura totalitaria, atroz y violadora sistemática de los derechos humanos", dice el documento.

También pide al Gobierno de Bolsonaro, incluido entre otros que son calificados de "amigos de la libertad", que cumpla y promueva lo acordado por el Grupo de Lima, formado por 14 países americanos, entre ellos Brasil, y desconozca la investidura de Maduro.

Ese acuerdo, rechazado por México, fue aprobado por los otros trece miembros del Grupo de Lima, que además, mediante una propuesta presentada por Brasil, decidieron instar a Maduro a no asumir hoy un nuevo mandato y entregarle el poder a la Asamblea Nacional.

Antes de la entrega del documento, los manifestantes mostraron en la Explanada de los Ministerios, una céntrica avenida de Brasilia, banderas y pancartas en las que se leían frases como "Maduro ilegítimo" o "No nos dejen solos".

Fuente: EFE