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El Niño: cuando el hambre entra en el pronóstico

“La experiencia acumulada por los gobiernos de la región demuestra que invertir antes de un impacto no solo salvaguarda vidas, sino que protege el desarrollo y fortalece la resiliencia”.

    Lena Savelli
    Por

    Directora regional para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos 

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "En el Perú, El Niño amenaza con golpear duramente la agricultura, con pérdidas de hasta una cuarta parte de la producción y hasta tres millones de personas requiriendo asistencia humanitaria".
    "En el Perú, El Niño amenaza con golpear duramente la agricultura, con pérdidas de hasta una cuarta parte de la producción y hasta tres millones de personas requiriendo asistencia humanitaria".

    El Niño está de regreso y los pronósticos apuntan a uno de los episodios más intensos de las últimas décadas. En América Latina y el Caribe podría desencadenar un efecto dominó: cosechas perdidas, menores ingresos, alimentos más caros y un aumento del hambre. Pero a diferencia de otras crisis, esta es una amenaza que podemos anticipar. La oportunidad de actuar antes de que sus consecuencias más severas se materialicen está a nuestro alcance.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.