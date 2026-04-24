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San Isidro: 95 años de historia, identidad y defensa vecinal

    Carlomagno Chacón
    Por

    Abogado y político

    Resumen

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    Las familias limeñas tienen el Bosque El Olivar como uno de sus lugares favoritos para pasear. (Foto: USI)
    Las familias limeñas tienen el Bosque El Olivar como uno de sus lugares favoritos para pasear. (Foto: USI)

    San Isidro celebra este 24 de abril su 95 aniversario como uno de los distritos referentes de Lima, resultado del trabajo desplegado por aquellos vecinos que impulsaron su crecimiento urbano ordenado, su bien ganada residencialidad y un tejido de tradiciones y valores construido con el paso de las décadas.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.