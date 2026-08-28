reportan una reducción en delitos consumados en San Isidro.
reportan una reducción en delitos consumados en San Isidro.
Por Redacción EC

San Isidro cerró los primeros siete meses de 2026 con una reducción de 35,2% en los delitos consumados frente al mismo periodo del año anterior, en medio de una estrategia municipal orientada a reforzar la seguridad y la capacidad de respuesta en el distrito. Esta labor combina la presencia de Serenazgo, la videovigilancia, el uso de tecnología y la coordinación permanente con la Policía Nacional.

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