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Vulnerabilidad climática: ¿qué aliados tiene el Perú?

“La tecnología es un aliado para el talento capaz de visualizar oportunidades en los retos en pro del desarrollo integral”.

    Claudio Venegas
    Por

    Ingeniero y CEO de Airlife Perú

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    "Fenómenos cada vez más frecuentes, como incrementos de temperatura, vientos y cambios bruscos de humedad, están modificando las condiciones en las que se procesan los alimentos".
    "Fenómenos cada vez más frecuentes, como incrementos de temperatura, vientos y cambios bruscos de humedad, están modificando las condiciones en las que se procesan los alimentos".

    En el Perú, la variabilidad climática —fluctuaciones inusuales de temperatura, humedad y precipitaciones en períodos cortos— y la latente presencia de un venidero fenómeno El Niño representan un reto para los gobiernos, la ciudadanía y las industrias. La afectación es relevante y grave; e impone una rápida reconversión. Por ejemplo, podemos centrarnos en el sector agroindustrial, que ha sido un gestor relevante de exportaciones y un motor económico altamente suceptible. Los factores climáticos pueden representar un riesgo operativo directo.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.