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15 de mayo

“Por si el país no tuviese ya suficientes problemas urgentes que resolver, se nos superpone la crisis Balcázar por la compra de los F-16”.

    Carlos Basombrío Iglesias
    Por

    Analista político y experto en temas de seguridad

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    Resumen

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    A 12 días del 12 de abril, no sabemos quién va con Keiko Fujimori a la segunda vuelta. Peor aún, no lo sabremos por 21 días más. Eso ya es, de por sí, una anomalía, pues le da una ventaja de más de un mes para hacer campaña electoral en solitario, siendo a la vez cierto que ella tiene el derecho a hacerlo.

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