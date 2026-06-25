El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

+50: los bilingües tecnológicos

“Los mayores de 50 años pueden convertirse en una verdadera bisagra intergeneracional”.

    Maite Vizcarra
    Por

    Tecnóloga, @Techtulia

    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Los dispositivos digitales pueden ser aliados del bienestar emocional y cognitivo en los adultos mayores.
    Los dispositivos digitales pueden ser aliados del bienestar emocional y cognitivo en los adultos mayores.

    Mientras Alemania extiende progresivamente la edad de jubilación y proyecta que hacia el 2030 esta podría acercarse a los 68 años, una pregunta comienza a cobrar relevancia: ¿qué papel jugarán millones de personas mayores de 50 años en una economía transformada por la inteligencia artificial? Quizá uno mucho más importante del que imaginamos.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.