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Alcaldes con resultados

“Si queremos (re)construir la democracia en el Perú, tenemos que prestar más atención a los espacios donde la política se ejerce todos los días”.

    Augusto Townsend Klinge
    Por

    Fundador de Comité y cofundador de Recambio

    Gabriela Vega Franco
    Por

    Politóloga, directora de Recambio

    gabriela.vega@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: El Comercio)
    (Ilustración: El Comercio)

    En menos de dos meses, cerca de 1.700 alcaldes y alcaldesas asumirán la conducción de sus distritos en todo el Perú. Lo harán en un contexto desafiante, con realidades muy distintas, pero con una expectativa ciudadana compartida: que sus municipios sean capaces de responder a los problemas cotidianos de las personas. Hoy, apenas el 18% califica los servicios municipales como buenos o muy buenos (Barómetro de las Américas, 2026), así que el reto es enorme.

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