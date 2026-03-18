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Buse clasifica al Masters de Miami; Miralles sale de la PCM y fallas en Reniec complican el DNI electrónico

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este miércoles 18 de marzo.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    Resumen

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    La primera ministra, Denisse Miralles, se mostró confiada en lograr el voto de confianza del Congreso. (Foto: PCM)
    La primera ministra, Denisse Miralles, se mostró confiada en lograr el voto de confianza del Congreso. (Foto: PCM)

    En el Semáforo de este martes 17 de marzo, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, el tenista Ignacio Buse clasificó al cuadro principal del ATP 1000 de Miami y al top 60 virtual, devolviendo a un peruano a esta élite desde 2023. Segundo, Denisse Miralles renunció a la PCM antes de pedir el voto de confianza, obligando a reestructurar el Gabinete bajo el liderazgo de Luis Arroyo. Finalmente, Reniec generó largas colas al emitir DNI electrónicos sin certificados digitales activados, evidenciando graves deficiencias estatales.