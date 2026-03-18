Buse clasifica al Masters de Miami; Miralles sale de la PCM y fallas en Reniec complican el DNI electrónico

En el Semáforo de este martes 17 de marzo, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, el tenista Ignacio Buse clasificó al cuadro principal del ATP 1000 de Miami y al top 60 virtual, devolviendo a un peruano a esta élite desde 2023. Segundo, Denisse Miralles renunció a la PCM antes de pedir el voto de confianza, obligando a reestructurar el Gabinete bajo el liderazgo de Luis Arroyo. Finalmente, Reniec generó largas colas al emitir DNI electrónicos sin certificados digitales activados, evidenciando graves deficiencias estatales.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢BUSE JUGARÁ UN MASTERS 1000

Ignacio Buse logró superar la fase de clasificación del ATP 1000 de Miami y, con ello, jugará por primera vez en su carrera el cuadro principal de un torneo de esta categoría. Con este triunfo, además, Ignacio se mete al virtual top 60 en el ránking en vivo y completa ya participaciones en todas las categorías de torneos ATP ( 250, 500, 1000 y Grand Slam). El último peruano en haber competido en estas instancias fue Juan Pablo Varillas en el 2023; es una alegría inmensa volver a tener un peruano en el tenis de más alto nivel.

🟡GABINETE DESDE CERO

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, dejó el cargo a un día de presentarse ante el Congreso para solicitar el voto de confianza. La presidencia agradeció públicamente su labor y le deseó éxitos. Su salida se da en medio de un contexto político incierto, lo que obligó al Ejecutivo a reorganizar el Gabinete Ministerial, nombrar a Luis Arroyo Sánchez como nuevo titular de la PCM y redefinir su estrategia frente al Parlamento.

🔴FALLAS EN EL DNI ELECTRÓNICO 3.0

El Reniec enfrenta cuestionamientos por fallas en la entrega del DNI electrónico 3.0, tras detectarse que algunos documentos fueron emitidos sin el certificado digital activado, según la contraloría. Este problema, originado por fallas técnicas en el sistema, afecta la funcionalidad del documento y obliga a los ciudadanos a realizar trámites adicionales. La situación ha generado largas colas y malestar. Expertos advierten que esto evidencia deficiencias en la digitalización del Estado y podría impactar servicios claves como el voto electrónico.