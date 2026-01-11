Federico Salazar
Calladito, más bonito
María Corina Machado es una heroína. Se ha fajado por su país, Venezuela. Ha arriesgado la vida, se ha separado de sus hijos, de su familia. Organizó a la oposición en las elecciones. Puso en evidencia la dictadura de Nicolás Maduro.

Federico Salazar es Periodista

