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Carnavales

“La última semana de la campaña no es la más informativa, es la más emocional”.

    Urpi Torrado
    Por

    es CEO de Datum Internacional

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    "En un entorno saturado de ruido, donde se mezclan datos reales con contenidos falsos, el elector queda expuesto a una sobreoferta de información sin jerarquía". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "En un entorno saturado de ruido, donde se mezclan datos reales con contenidos falsos, el elector queda expuesto a una sobreoferta de información sin jerarquía". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Pasaron los carnavales, un mes marcado por el juego con agua, pintura, talco, música y danzas folclóricas. Sin embargo, comenzó el carnaval electoral, donde también se lanza de todo: insultos que reemplazan el debate, encuestas falsas que distorsionan la realidad, promesas que aparecen y desaparecen con la misma rapidez, miedos que movilizan más que las propuestas y verdades a medias que confunden más de lo que aclaran.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.