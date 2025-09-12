Cifras que no cuadran

La Ley de Presupuesto del Sector Público es, tal vez, la norma más importante y compleja que el Congreso debe debatir y aprobar cada año. Esta ley distribuye miles de millones de soles a alrededor de 2.000 entidades y, por lo tanto, la precisión en cada cifra es extremadamente relevante.

Por eso llama la atención que en sus presentaciones para sustentar el proyecto de presupuesto para el 2026 ante el pleno del Congreso el jueves de la semana pasada, tanto el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, como el primer ministro Eduardo Arana, hayan presentado cifras que entran en conflicto con lo que contiene la iniciativa enviada al Parlamento.

Y no son cifras menores. Lo que afirmaron ante los parlamentarios es que los recursos para los gobiernos locales se están incrementando en 3% frente al presupuesto del 2025 y alcanzan los S/36.382 millones. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esto se fundamenta en la implementación de la Ley 32387, que aumentó los recursos del Foncomún.

Lo que detalla el proyecto, sin embargo, es que el Ejecutivo no solo no está proponiendo que los recursos para las municipalidades aumenten, sino que está planteando reducirlos en 3,25% en comparación con el presupuesto inicial de apertura aprobado por el Congreso para el 2025.

En efecto, para este año se determinó que los gobiernos locales iban a recibir S/35.323 millones. Para el 2026, lo que plantea el proyecto del Ejecutivo es que los gobiernos locales cuenten con un presupuesto total de S/34.175 millones, es decir, S/1.148 millones menos que el año previo y S/2.207 millones por debajo de la cifra que sustentaron ante el pleno Pérez Reyes y Arana.

Hacia el final de su presentación, el ministro de Economía mencionó la cifra que aparece en el proyecto, los S/34.175 millones, pero no explicó la diferencia ni por qué el proyecto plantea reducir los recursos para las comunas cuando la Ley 32387 –sobre la cual he sido crítica pero que, al fin y al cabo, es una norma vigente– supuestamente buscaba que las municipalidades tuvieran más presupuesto.

Como los recursos determinados como el Foncomún están aumentando para las municipalidades, el MEF está proponiendo reducir de S/6.888 millones este año, a solo S/3.780 millones en el 2026 los recursos ordinarios, es decir, las transferencias presupuestales para las comunas.

¿A qué entidades se está destinando la diferencia? ¿Por qué la diferencia entre las cifras anunciadas por Arana, Pérez Reyes y las del proyecto? Es algo sobre lo que he enviado un pedido de información al MEF desde hace una semana, pero no he obtenido respuesta. Ojalá la explicación, cuando llegue, sea lógica.