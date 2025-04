Al haberse vencido el 12 de abril la fecha límite para aprobar las normas legales aplicables para las elecciones generales del 2026, ya no será posible reducir la cifra récord de 43 partidos con derecho de participación, cantidad que es producto de la contrarreforma generada desde el Congreso y, paradójicamente, será allí donde posteriormente deberán gestarse las normas que permitan revertir esta situación.

Hubiese sido sensato que, frente al próximo proceso electoral, se hubiesen replanteado las normas que regulan los mecanismos de exclusión de organizaciones políticas de nuestro sistema partidista, de modo tal que culminadas las elecciones generales, debería haberse dispuesto la cancelación inmediata de los partidos que no superaron la valla electoral y no permitir su participación en las elecciones regionales y municipales del próximo año, lo que no ocurrió; con igual objetivo, deberán aprobarse medidas que aseguren que los partidos sean instituciones activas y no simples maquinarias electorales que se ponen en marcha únicamente antes de una elección.

En este sentido, debería restituirse la derogada disposición que permitía al JNE fiscalizar la existencia y funcionamiento de los comités partidistas en el ámbito nacional y suspender la inscripción de los partidos cuyos comités no se encontrasen en funcionamiento.

De otro lado, las alianzas constituyen un mecanismo que podría reducir el número de las candidaturas; sin embargo, nuestro sistema legal, consciente o involuntariamente, ha establecido más desincentivos que estímulos para constituirlas, por ejemplo, perpetúa su duración en caso de que obtengan representación parlamentaria y no permite su disolución hasta que los parlamentarios electos cesen en su cargo, lo que ocurrirá recién el 28 de julio del 2031 y lo que en la práctica significa que la alianza deberá permanecer unida prácticamente para siempre, pues durante su vigencia se llevarán a cabo las próximas elecciones regionales del 2026, así como la convocatoria e inscripción de candidatos para las futuras elecciones generales que se llevarán a cabo en el 2031 y el ciclo que se repetirá una y otra vez.