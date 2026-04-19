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Cómo (no) pronosticar resultados electorales

“Cambios generacionales han afectado la dinámica de toma de decisiones colectivas en el mundo rural andino”.

    Carlos Meléndez
    Por

    PhD en Ciencia Política

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    ilustración: Giovanni Tazza
    ilustración: Giovanni Tazza

    Pronosticar el comportamiento electoral de los peruanos es una tarea prácticamente indescifrable y, por lo mismo, apasionante. La ausencia de partidos, la volatilidad de las preferencias en plena campaña, el ‘timing’ de la toma de decisiones de los electores (a última hora), entre otros factores, explican este nivel de imprevisibilidad delirante.

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.