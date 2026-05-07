Confianza.pe

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“¿Es distinta esta polarización a la del 2021? Sí. No tanto por lo que pensamos, sino por cómo nos sentimos. Hoy, la incertidumbre es nuestro ambiente natural".

    Maite Vizcarra
    Por

    Tecnóloga, @Techtulia

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    En tiempos de crispación electoral como los que nos invaden, bien vale la pena rescatar lo que Humberto Maturana sugería para lograr una buena convivencia: necesitamos el derecho a cambiar de opinión, a equivocarnos y, si hace falta, a retirarnos sin dramatizar. Dicho en simple, aflojar certezas también es una forma de sostener la vida en común. Y quizás por eso, en un momento en el que todo parece empujarnos a lo contrario, conviene empezar por ahí. Entre errores que se acumulan y la intransigencia, los peruanos nos miramos a través de un espejo de suspicacia.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.