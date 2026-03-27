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Contra la inseguridad, improvisación

“Si una mayor proporción de las personas detenidas está siendo liberada a los pocos días u horas gracias a esas leyes, como sugieren sus críticos, no lo sabemos”.

    Iván Alonso
    Por

    Economista

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    (Ilustración: Giovanni Tazza).
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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.