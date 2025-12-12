De pronóstico reservado

Las candidaturas presidenciales y parlamentarias aún no están oficialmente inscritas, pero los líos internos de diferentes partidos políticos ya empiezan a calentar la campaña.

El caso más llamativo es el de Acción Popular. El partido –como la mayoría de las agrupaciones– optó por el sistema de delegados y se declaró ganador a Alfredo Barnechea. La acusación de fraude no se hizo esperar. Vino del presidente de AP, Julio Chávez, quien tentaba la nominación y denunció la suplantación de delegados. Según él, Barnechea solo pudo ganar con trampa, por lo que impugnó los comicios internos ante el Jurado Nacional de Elecciones. La decisión del JNE podría dejar al partido de la lampa fuera de la contienda de abril.

Otro caso es el de Salvemos al Perú, partido que tiene a Mariano González como precandidato presidencial. El exministro denunció “direccionamiento” en las elecciones internas de su agrupación. Lo llamativo es que González y su contendor Antonio Ortiz Villano definirán quién se queda con la candidatura por sorteo. Y para ponerle aún más tensión, González asegura que Ortiz incluirá a Antauro Humala como candidato al Parlamento.

Ahora Nación, el partido del exrector de la UNI Alfonso López Chau, no se queda atrás. Un juzgado de La Merced emitió una medida cautelar para suspender sus elecciones. Sin embargo, eso no sería lo más escandaloso que envuelve al candidato. Se ha conocido que, en 1989, en el periódico “Cambio”, ligado al MRTA, escribió un artículo ensalzando al cabecilla terrorista Víctor Polay: “Creo que es un hombre cuyo programa no comparto totalmente, pero creo que no solo es un luchador social, sino un luchador político”.

Mención aparte merece Avanza País, el primer partido en sufrir una baja con la renuncia del precandidato presidencial Phillip Butters, lo que llevó a que el general José Williams asuma la responsabilidad.

Y como cereza del pastel, el Jurado Electoral Especial de Lima Este (JEE) impuso una restricción a Rafael López Aliaga por invocar temas religiosos. Según la resolución, el candidato de Renovación Popular incorporó expresiones de carácter confesional y usó un símbolo religioso ante el público, lo que, según el JEE, configura una infracción a la prohibición de propaganda electoral religiosa prevista en la Ley Orgánica de Elecciones y el reglamento sobre propaganda electoral.

En un comunicado, Renovación Popular rechazó la resolución y alegó que la sanción constituye una “clara coacción a la libertad de expresión y de credo que la Constitución nos permite. Asimismo, comunicamos que nos mantendremos firmes en nuestras convicciones y fe religiosa más allá de lo que injustamente nos quieran imponer”.

A cuatro meses de las elecciones, queda claro que el JNE tiene una ardua labor de fiscalización por delante entre quienes impugnan resultados o no los aceptan, y aquellos que evidencian una falta de criterio al pretender sancionar a un candidato por exhibir una imagen del Señor de los Milagros que le fue obsequiada. Por lo visto, lo que se viene es de pronóstico reservado... Y esto recién empieza.