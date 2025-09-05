Donald Trump vs. Venezuela

"A estas alturas, parece que estuviera decidido, de momento, a acabar con la dictadura venezolana".

Ha quedado lejos el momento en que Richard Grenell, representante de Donald Trump, estrechó sonriente la mano de Nicolás Maduro en Caracas. Ahora, una poderosa flota estadounidense está posicionada frente a las costas venezolanas. Más allá de que, hasta ahora por lo menos, los barcos desplegados por Washington se mantengan en aguas internacionales, está claro que el dictador chavista siente que la presión sobre él y su gavilla va haciéndose cada vez más amenazante.

El elemento clave en esta trama es la designación de varios cárteles de la droga como grupos terroristas por la administración de Trump. Es lo que permite, en principio, desde el punto de vista de la legalidad estadounidense, tratarlos como amenaza a la seguridad de Estados Unidos y recurrir a los militares para combatirlos, incluso en el extranjero. Cuando se habla de combatirlos, significa, en muchos casos, bombardearlos y matarlos, como sucede con los terroristas islámicos. Es la suerte que fue reservada a los 11 ocupantes de la lancha destruida en el mar del Caribe y que, según Washington, eran miembros del Tren de Aragua que transportaban un gran cargamento de cocaína.

Ser considerado por la Casa Blanca el cabecilla del llamado Cártel de los Soles podría conllevar para Maduro tener un destino similar. Sin embargo, se puede pensar que, de primera intención, el despliegue de la flota de guerra, combinado con el ofrecimiento de recompensas millonarias por la cabeza del sucesor de Hugo Chávez y de sus principales cómplices, apunte a provocar una implosión del régimen chavista por un juego de traiciones.

Claro está, el presidente republicano es esencialmente errático y, por lo tanto, es muy difícil estar seguros de cuál es su objetivo y si lo mantendrá y no cambiará de postura. Sin embargo, a estas alturas, parece que estuviera decidido, de momento, a acabar con la dictadura venezolana. Se puede especular también que esté coordinando con María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, para asegurar una transición que evite el caos al que podría conducir la caída abrupta del régimen chavista.

En resumen, con Trump, todo es posible respecto de Venezuela, y lo contrario, también.