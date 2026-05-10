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El 18 brumario peruano

“El problema de la derecha es el mismo del 2021: la estrategia del miedo frente al caos económico suele no entender que no todos temen al abismo del mismo modo”.

    Gonzalo Banda
    Por

    Analista político

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    Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Fotos: GEC)
    Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Fotos: GEC)

    Marx escribió “El 18 brumario” para explicar cómo la república francesa, incapaz de producir futuro, terminó buscando salvación en una copia decadente de Napoleón. La historia, decía, ocurría primero como tragedia y luego como farsa. En el Perú, la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez parece nuestro eterno 18 brumario contemporáneo: dos archivos políticos que el país no ha logrado cerrar, dos proyectos que vuelven a disputar la fractura entre los que se consideran ganadores del orden nacido en los 90 y los que se reconocen como sus perdedores.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.