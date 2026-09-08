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El arte de la ubicuidad

“La autoridad se construye con consistencia, con respeto, con decisiones sólidas y con la capacidad de hacer que otros también puedan brillar”.

    María Isabel León
    Por

    Empresaria y expresidenta de Confiep

    misabel@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La verdadera autoridad no necesita recordarnos todos los días que existe. Se siente. Y cuando está acompañada de respeto, coherencia, prudencia y servicio, se vuelve mucho más poderosa que cualquier exposición pública". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "La verdadera autoridad no necesita recordarnos todos los días que existe. Se siente. Y cuando está acompañada de respeto, coherencia, prudencia y servicio, se vuelve mucho más poderosa que cualquier exposición pública". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Aceptar un cargo público, y más aún una responsabilidad ministerial, exige mucho más que conocimiento, experiencia o capacidad de gestión. Exige aprender el difícil arte de la ubicuidad: saber cuándo estar, cuándo hablar, cuándo escuchar y, sobre todo, cuándo guardar silencio.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.