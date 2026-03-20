El Comercio galardona a líderes empresariales, denuncian venta de datos en Telegram, acusan a ministro de Energía Minas de presunto abuso a menor

En el Semáforo de este viernes 20 de marzo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, El Comercio galardonó a 23 líderes empresariales por su destacado aporte económico y laboral; segundo, una ONG reveló la venta ilegal de datos personales mediante canales de Telegram en el Perú y la región; finalmente, el ministro Ángelo Alfaro fue denunciado por presunto abuso a una menor en el año 2000, acusación que él atribuye a intereses económicos.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Reconocimiento a los líderes empresariales

La sede histórica de El Comercio recibió a los 23 líderes empresariales de la edición de este año del Premio Líderes Empresariales del Cambio (LEC), que organizan EY, la Asociación de Bancos del Perú y este Diario. En el reconocimiento se destaca el esfuerzo y la contribución al crecimiento del país en los ámbitos económico y laboral, ya que las compañías de los protagonistas generan cerca de 27.000 puestos de trabajo. Ellos fueron galardonados tras un riguroso proceso de evaluación.

🔴 Mercado ilegal de datos personales en Telegram

En el aplicativo Telegram hay un mercado ilegal de datos personales, de acuerdo con un informe de la ONG Derechos Digitales. En la investigación, realizada entre octubre del 2024 y noviembre del 2025, se identificaron grupos y canales activos en Argentina, Brasil y el Perú. En nuestro país en específico, se analizaron ocho grupos y dos canales de Telegram. En el mercado ilícito se negocian documentos de identidad, números telefónicos, direcciones, datos bancarios y hasta huellas dactilares.

🔴 Grave denuncia contra el ministro de Energía y Minas

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, ha sido denunciado públicamente por Jennifer Canani, por un presunto caso de violación que habría sucedido en el 2000, cuando el ahora titular del Minem tenía 47 años, y ella, 16. Según Canani, quedó embarazada y el ahora ministro le pidió a su familia que se fuera a vivir con él. Además, dijo que, cuando convivieron, pasó por episodios de maltrato físico y psicológico. En su defensa, Alfaro señaló que las afirmaciones responderían a intereses económicos.