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Resumen

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Documentos de identidad, números telefónicos, direcciones, datos bancarios e incluso huellas dactilares de millones de peruanos circulan sin consentimiento en plataformas digitales, exponiendo a los ciudadanos a distintos tipos de riesgos. Pero esto no solo es un problema en nuestro país, sino en toda Latinoamérica. Un informe de la ONG Derechos Digitales revela un mercado ilegal de datos personales que opera en Telegram y que tendría vínculos con bases estatales.

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