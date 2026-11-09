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El enemigo que enfrentamos

“Las economías ilegales están debilitando y carcomiendo el Estado”.

    María Cecilia Villegas
    Por

    CEO de Capitalismo Consciente Perú

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    ¿Qué ocurre cuando el problema ya no es solo que el Estado no puede hacer lo que debe, sino que determinados intereses, incluidos los criminales, consiguen que haga lo que no debe? Porque en el Perú estamos acostumbrados a que los intereses mercantilistas se abran espacio y logren beneficios regulatorios. Pero en los últimos años, son las economías ilegales las que han logrado penetrar el Estado.

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