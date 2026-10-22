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El escaño portátil

“La bicameralidad prometía un Parlamento más reflexivo, no una segunda oportunidad para practicar las mismas costumbres que contribuyeron al desprestigio del Congreso anterior”.

    Hugo Coya
    Por

    Periodista

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    Resumen

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    "El problema comienza cuando quienes redactan las normas descubren que también pueden redactarse las excepciones. Y que cumplir una obligación termina siendo una cuestión de preferencias personales". (Ilustración: El Comercio)
    "El problema comienza cuando quienes redactan las normas descubren que también pueden redactarse las excepciones. Y que cumplir una obligación termina siendo una cuestión de preferencias personales". (Ilustración: El Comercio)

    La Comisión de Constitución del Senado aprobó finalmente el dictamen sobre las facultades legislativas solicitadas por el gobierno de Keiko Fujimori. Lo hizo con siete votos a favor, incluido el de Alejandro Aguinaga, que esta vez se encontraba en la sala. Parece absurdo que la presencia de un senador en su centro de trabajo merezca semejante precisión, pero cuatro días antes, desde Buenos Aires, había contribuido a paralizar una sesión dedicada a asuntos bastante más urgentes.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.