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El “momento minero”

“Así de igual funciona el mito de las ‘concesiones ociosas’ en un proyecto de ley que, de aprobarse, liquidará las inversiones en la minería formal”.

    Iván Arenas
    Por

    Especialista en minería e hidrocarburos

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    Entre las medidas clave para combatir la minería ilegal, Vásquez habla de recuperar la capacidad del Estado para ejercer control territorial en zonas críticas, mediante acción coordinada entre la Policía y otras entidades. Foto: Andina.
    Entre las medidas clave para combatir la minería ilegal, Vásquez habla de recuperar la capacidad del Estado para ejercer control territorial en zonas críticas, mediante acción coordinada entre la Policía y otras entidades. Foto: Andina.

    Es 11 de marzo. El FBI inaugura su primera oficina en Quito. Antes, el presidente Álvaro Noboa ha firmado un memorando de entendimiento con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En el documento se incluye –por primera vez– la lucha contra la minería ilegal. “Minetorrismo”. Atención a ese neologismo. Son tiempos nuevos con palabras nuevas. Narcoterrorismo antes, hoy mineterrorismo: minería y terrorismo o terrorismo en minería.

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