El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

El nuevo orden del poder presidencial

“Las desalineaciones y los entornos inadecuados y tóxicos en las cúpulas y estructuras de poder le han hecho mucho daño a la estabilidad, moral y gobernabilidad del país”.

    Juan Paredes Castro
    Por

    Periodista y escritor

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Es un acierto que la puesta en orden del poder comience por casa. Será un acierto mayor que se extienda en sus dimensiones más sensibles". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Es un acierto que la puesta en orden del poder comience por casa. Será un acierto mayor que se extienda en sus dimensiones más sensibles". Ilustración: Giovanni Tazza

    Dentro de la atmósfera de generalizada ansiedad por resultados del gobierno, a solo veintitantos días de su inicio, Keiko Fujimori ha dado un paso decisivo en lo que atañe a su propio mandato presidencial.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.