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El otro sistema financiero del Perú

“La minería ilegal es una actividad que genera violencia contra periodistas, líderes católicos, dirigentes comunitarios, funcionarios públicos y denunciantes que han intentado exponer sus abusos”.

    Martin Fariña von Buchwald
    Por

    Socio Fundador de LXG

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    Según último estudio de IPE, en noviembre de 2024 se exportó cerca de 92 toneladas. Foto: Difusión.
    Según último estudio de IPE, en noviembre de 2024 se exportó cerca de 92 toneladas. Foto: Difusión.

    El reciente artículo de Raúl Benavides sobre la necesidad de bancarizar la cadena productiva de la minería aurífera peruana es un texto valiente y, sobre todo, propositivo. Tiene el mérito —poco frecuente en el debate público— de identificar con claridad un problema que el Perú ha preferido postergar durante demasiado tiempo y de esbozar propuestas concretas para enfrentarlo. La minería ilegal ha dejado de ser únicamente una crisis socioambiental: se ha convertido, cada vez con mayor nitidez, en una crisis de soberanía.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.