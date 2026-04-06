El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

El ‘outsider’ que hace reír

“El votante puede tolerar que [Álvarez] esté distanciado de su partido, pero no la sensación de improvisación total”.

    Fernando Cáceres Freyre
    Por

    Director Ejecutivo de Síntesis Instituto

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "El crecimiento de Álvarez no se ancla en un partido sólido, no responde a una estructura territorial de bases ni arrastra un electorado ideologizado". Ilustración: Giovanni Tazza
    "El crecimiento de Álvarez no se ancla en un partido sólido, no responde a una estructura territorial de bases ni arrastra un electorado ideologizado". Ilustración: Giovanni Tazza

    En una elección históricamente fragmentada, en la que nadie despega y la ciudadanía rechaza a la clase política que está en el poder, el crecimiento de Carlos Álvarez llama la atención. No arrasa ni lidera, pero el solo hecho de subir consistentemente semana a semana ya es noticia.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.