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El Perú que merecemos en el 2031

“La mejor política económica no es la que mejora solo los indicadores, sino la que mejora las historias de los peruanos”.

    Mercedes Araoz
    Por

    Profesora de la Universidad del Pacífico y exvicepresidenta de la República

    maraoz@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Cuando la presidenta electa entregue la banda presidencial dentro de cinco años, espero que el balance de su gestión no empiece con el crecimiento del PBI ni con el número de leyes aprobadas. Espero que empiece con las historias de millones de peruanos cuya vida cambió para mejor. Porque, al final, la economía no trata de cifras. Trata de personas.

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