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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

El purgatorio

“Fujimori puede partir con una ventaja significativa entre los votantes politizados de derecha, pero le resultará más difícil conquistar al votante indeciso”.

    Daniela Ibáñez de la Puente
    Por

    Analista política

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    "Utilicemos esta etapa de purgatorio con sabiduría: reflexionando sobre nuestros errores –o sobre lo que dejamos de hacer en los últimos diez años– para salir de este limbo". FOTO: ALONSO CHERO
    "Utilicemos esta etapa de purgatorio con sabiduría: reflexionando sobre nuestros errores –o sobre lo que dejamos de hacer en los últimos diez años– para salir de este limbo". FOTO: ALONSO CHERO
    / ALONSO CHERO

    Estos días, los peruanos vivimos en una especie de limbo, esperando saber quién disputará la segunda vuelta con Keiko Fujimori. La incertidumbre extrema, la ansiedad y un enojo pronunciado hacia los organismos electorales y sus dirigentes son lo que caracteriza el purgatorio por el cual estamos atravesando. ¿Nos espera el infierno o nos espera el cielo?

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.