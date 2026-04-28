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El ‘triángulo del cobre’ y las elecciones peruanas

“Mientras Chile y Argentina miran al cobre con alegre actitud, en el Perú hay desconcierto por los próximos resultados electorales”.

    Iván Arenas
    Por

    Especialista en minería e hidrocarburos

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    "¿Qué hay en ese ‘triángulo del cobre’? Hay 42 proyectos que representan una inversión de más de US$138 mil millones o tres veces el PBI de Bolivia si se quiere decir de otra manera". Foto: GEC
    "¿Qué hay en ese ‘triángulo del cobre’? Hay 42 proyectos que representan una inversión de más de US$138 mil millones o tres veces el PBI de Bolivia si se quiere decir de otra manera". Foto: GEC
    / DIFUSION

    Hay un ‘triángulo del cobre’. Similar al triángulo del litio que lo conforman Bolivia, Chile y Argentina. El Perú aún no ingresa a ese triángulo del litio porque no hay reservas certificadas, tarea compleja que lleva años ya. Pero estamos en el ‘triángulo del cobre’: Chile, el Perú y Argentina. En ese orden. Son también las denominadas ‘repúblicas del cobre’.

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