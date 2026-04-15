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Sin inversión no hay desarrollo: el Perú que debemos destrabar

“El Perú tiene una oportunidad enorme por nuestra ubicación estratégica, el potencial de nuestros recursos y la capacidad de nuestra gente”.

    Roque Benavides
    Por

    Presidente del directorio de la Compañía Minera Buenaventura

    rbenavides@comercio.com.pe

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    "Conamin es una oportunidad para reflexionar sobre el país que queremos construir". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Conamin es una oportunidad para reflexionar sobre el país que queremos construir". Ilustración: Giovanni Tazza

    Los principales inversionistas en el Perú somos los propios peruanos. De toda la inversión en el país, el 20% es pública y el 80% es privada. Y la gran mayoría de la inversión privada está compuesta por las microempresas, pequeñas y medianas empresas, las cuales, día a día, apuestan por el país, generan empleo y sostienen la economía. La inversión extranjera es importante y bienvenida, pero no podemos dejar de lado a quienes ya están aquí enfrentando las dificultades cotidianas.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.