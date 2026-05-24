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El verdadero Roberto Sánchez

“A estas alturas de la campaña, sorprende que haya gente que finja no darse cuenta quién es Sánchez o que pase por agua tibia su pasado”.

    Héctor Villalobos
    Por

    Editor de Política y Opinión

    hvillalobos@comercio.com.pe

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