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Elecciones distritales

“Las encuestas distritales muestran que una campaña municipal no puede construirse solo alrededor del candidato”.

    Urpi Torrado
    Por

    es CEO de Datum Internacional

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Las encuestas distritales de Datum para América Multimedia dejan algunas lecciones para candidatos y partidos con miras a las elecciones regionales y municipales. Más allá de quién lidera las preferencias en cada distrito, los resultados permiten entender mejor cómo se está construyendo el voto y qué factores pueden terminar definiendo una elección. La intención no es analizar candidaturas específicas, sino contribuir a la lectura de los resultados y aportar algunas reflexiones para quienes están trabajando sus campañas en serio.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.