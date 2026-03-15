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Shushupes, no

“Los candidatos, en general, no tienen ideas sobre qué hacer con el problema de la seguridad”.

    Federico Salazar
    Por

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    "Cifras, análisis, no cuentos de monstruos. Se requiere debate técnico, no shushupes ni chamanes". Ilustración: Composición GEC
    "Cifras, análisis, no cuentos de monstruos. Se requiere debate técnico, no shushupes ni chamanes". Ilustración: Composición GEC

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.