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Elecciones y conflicto, algunos antecedentes

“Los procesos electorales siempre generan conflictos que, en nuestra historia, han implicado la ruptura del orden constitucional”.

    Cristóbal Aljovín de Losada
    Por

    Director de la Escuela Profesional de Historia en la UNMSM

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Las elecciones nacionales son un mecanismo para acceder al poder y configurar su distribución en el Estado. Las elecciones han servido, de igual modo, para otorgarle legitimidad al gobierno de turno, incluso cuando se ha utilizado el recurso de la violencia política. Por su relevancia, todas estas, incluso las más controladas por las autoridades de turno -como la “auto elección” de Odría en 1950- han estado marcadas por conflictos políticos.

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