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Encuestas, nuevas reglas

“El desafío no consiste en restringir la información para evitar que se utilice mal, sino en ofrecer más elementos para reconocer aquella que ha sido producida correctamente”.

    Urpi Torrado
    Por

    es CEO de Datum Internacional

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Las encuestas de opinión pública son una herramienta de escucha permanente a la población en las democracias modernas. Permiten conocer qué piensan los ciudadanos, cuáles son sus preocupaciones y cómo evolucionan sus preferencias. Su publicación amplía la información disponible para todos y, cuando se realiza con estándares profesionales y transparencia, contribuye a generar confianza y fortalecer la democracia. El problema aparece cuando la herramienta se utiliza mal. La proliferación de información falsa ha encontrado también en las encuestas un espacio para desinformar. Circulan resultados sin sustento metodológico o cifras atribuidas a empresas reconocidas que nunca realizaron esos estudios. Frente a estas prácticas, distintos países han buscado regular la realización y difusión de encuestas.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.