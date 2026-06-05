El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

Deudas pendientes

“Se trata de una herida abierta, como lo muestran las encuestas de diferentes empresas”.

    Carlos Basombrío Iglesias
    Por

    Analista político y experto en temas de seguridad

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez protagonizan el debate presidencial con miras a la segunda vuelta 2026 | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
    Los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez protagonizan el debate presidencial con miras a la segunda vuelta 2026 | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

    Las cuatro encuestadoras, Ipsos, CPI, Datum e IEP, coinciden en que los resultados del domingo van a ser muy ajustados.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.