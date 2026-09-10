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Enemigo al acecho

“El panorama pinta desconcertante para una gestión que debería entregar orden”.

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Hace una semana, sostuve que los principales escollos del Ejecutivo no se encontrarán, necesariamente, en la acera del frente (que la oposición debería ocupar), sino en campo propio. Los hechos recientes han aportado sustento a esta afirmación.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.