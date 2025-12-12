Erradicar la anemia

Invertir en la primera infancia no es solo un acto de justicia social, es también una estrategia que busca garantizar el futuro del país. Cada sol destinado al desarrollo infantil genera uno de los retornos más altos, ya que los primeros años de vida son decisivos para el aprendizaje, la salud y la productividad. Cada niño que es arrancado de las garras de esta enfermedad es una luz de esperanza, una señal de que las políticas públicas pueden transformar la realidad. Y un ejemplo de ello es lo que viene ocurriendo con los programas Juntos y Cuna Más del Midis.

Los casos de anemia en los niños de 6 a 35 meses del programa Juntos se han reducido en cerca de nueve puntos porcentuales entre setiembre del 2024 y setiembre del 2025, pasando del 26,93% al 18,11%. Esto se traduce en 21.000 casos menos. En cuanto a los niños de 6 a 36 meses del programa Cuna Más, los casos de anemia pasaron, entre agosto del 2024 y agosto del 2025, del 29,2% al 19,8%, lo que ha implicado 10.000 casos menos (HIS Minsa, padrón de hogares Juntos y Cuna Más).

Nuestra política de trascender a la transferencia rinde sus frutos. Si bien Juntos ofrece un incentivo de S/200 bimestrales, además de otros incentivos a hogares en pobreza, esto se otorga a cambio del cumplimiento de compromisos de corresponsabilidad, entre ellos, que las gestantes acudan a sus controles y que los menores accedan a la salud preventiva y a servicios educativos sin deserción.

Cuna Más, por su parte, desempeña un papel fundamental en el cuidado de niños de hasta 3 años, ofreciendo dos modalidades de asistencia. En zonas urbanas cuenta con centros de atención integral donde los pequeños permanecen hasta las cuatro de la tarde para que sus padres puedan trabajar. En áreas rurales realiza visitas domiciliarias para guiar y supervisar el cuidado adecuado.

Con esto podemos afirmar que las transferencias condicionadas están demostrando una notable eficacia para combatir la anemia infantil. Es decir, se trasciende a las transferencias, mejorando vidas. Un dato no menor es la aprobación, en el Acuerdo Nacional, de la primera política de Estado sobre Desarrollo Infantil Temprano, hito que permitirá fortalecer la lucha contra la anemia, alineando todas las políticas con la inversión social en capital humano, proyectando el futuro de los peruanos que tomarán decisiones para el país. Es invertir en el presente para cosechar el Perú.

Pasar de la promesa a la ejecución y al monitoreo de una política pública con resultados es el gran reto. Hoy, más que nunca, el país tiene la oportunidad de no dar marcha atrás, de consolidar lo avanzado y de apostar por una infancia libre de anemia, como una tarea de todos.