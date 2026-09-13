El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Escuderos de Trump

“Este gobierno se suma a Donald Trump en su afán por destruir los fundamentos del comercio internacional”.

    Federico Salazar
    Por

    Periodista

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Donald Trump es el presidente estadounidense que más ha destruido el libre comercio desde Theodore Roosevelt. Y, sin embargo, tiene sus acólitos.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.