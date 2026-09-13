Escuderos de Trump

Donald Trump es el presidente estadounidense que más ha destruido el libre comercio desde Theodore Roosevelt. Y, sin embargo, tiene sus acólitos.

En el caso del Perú, la presidenta Keiko Fujimori ha entregado el país a la política exterior norteamericana.

Fujimori suscribió el acuerdo llamado “Escudo de las Américas”. Se ha sometido a la voluntad de los Estados Unidos. Tal es el caso del memorando de entendimiento sobre inteligencia artificial.

El embajador norteamericano en el Perú, Bernie Navarro, dijo en un evento que «la inteligencia artificial desarrollada y controlada por proveedores extrahemisféricos representa una amenaza para la seguridad nacional».

Navarro conduce de esta manera la política de IA del Perú. Ha presentado también el rescate financiero de Petro-Perú —ese barril sin fondo— por J. P. Morgan y Citibank. Ha dicho que «es una señal positiva para el país».

La Embajada de los Estados Unidos opina sobre las políticas económicas del gobierno peruano. Para este último, dicha intromisión es motivo de celebración.

El “Escudo de las Américas” no es un acuerdo multilateral. Es una creación de Donald Trump para entrometerse en las políticas públicas de países que tienen gobernantes de derecha.

En teoría, esta coalición lucha contra el crimen organizado internacional. ¿Qué puede aportar el Perú en esta materia? Nada. El gobierno de Keiko Fujimori no sabe qué hacer frente a la delincuencia.

¿Podrá Estados Unidos ayudar al Perú en la persecución del delito? El FBI y la DEA lideraron la captura de Jhonsson Smith Cruz en Bolivia. Se le atribuye ser jefe de la organización criminal Los Pulpos.

Este “escudo” protector, sin embargo, es una ilusión. Una captura de vez en cuando no cambia el problema de la corrupción en las instituciones que operan la justicia. No aumenta el número de fiscales ni policías.

El crimen organizado está relacionado con la corrupción en las instituciones e, incluso, en la política nacional. De eso no se habla. El interés de Estados Unidos es, en realidad, reducir la influencia de China.

El secretario de Estado, Marco Rubio, escribió que China pasa por alto «los marcos legales del Perú y amenaza la transparencia y seguridad de los datos».

Esta es la díscola guerra comercial de Estados Unidos y China, puesta en tierras peruanas. Es inaceptable que un funcionario de un país decida por nosotros qué socios comerciales debemos tener.

Este gobierno se suma a Donald Trump en su afán por destruir los fundamentos del comercio internacional.