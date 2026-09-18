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Ni juntos ni por el Perú

“Lo de por el Perú es también una farsa. Actúan como varón despechado al que su dama le sacó la vuelta. ¡Quieren vengarse!”.

    Carlos Basombrío
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    Resumen

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    “Lo de por el Perú es también una farsa. Actúan como varón despechado al que su dama le sacó la vuelta. ¡Quieren vengarse!”. Ilustración: El Comercio.
    “Lo de por el Perú es también una farsa. Actúan como varón despechado al que su dama le sacó la vuelta. ¡Quieren vengarse!”. Ilustración: El Comercio.

    Remontémonos al inicio de esta historia: Juntos por el Perú (JP) era un ‘partido’ propiedad de Yehude Simon, pero alevosamente Roberto Sánchez se lo arrebató a la mala (versión del mismísimo propietario).

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