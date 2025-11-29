Ética en práctica

En el Perú se habla con frecuencia de ética pública, y eso es positivo porque significa que existe una preocupación creciente por cómo funcionan las instituciones y por la calidad del servicio que reciben los ciudadanos. Sin embargo, es evidente que aún tenemos retos importantes para traducir esa preocupación en prácticas sostenidas dentro del Estado.

El problema no es la falta de normas ni de esfuerzos institucionales. El desafío está en llevar esos marcos a la vida diaria de las oficinas públicas, donde las decisiones se toman bajo presión, con recursos limitados y en medio de una alta rotación de personal.

Muchos equipos conviven con cambios constantes de autoridades, prioridades que varían según la gestión y regímenes laborales que generan inestabilidad. Nada de esto facilita construir una cultura ética sólida; por el contrario, obliga a los trabajadores a adaptarse permanentemente. En ese contexto, promover prácticas coherentes requiere condiciones que permitan actuar con claridad y seguridad.

Asimismo, la ética pública no se reduce a sancionar malas conductas. También implica promover un entorno basado en el respeto, la meritocracia, la comunicación clara y la responsabilidad compartida. La mayoría de empleados públicos quiere hacer bien su trabajo y aportar al país; fortalecer esa motivación debería ser una prioridad.

Hablar de ética no es señalar culpables. Es reconocer que un Estado más íntegro depende de mejoras institucionales, pero también de decisiones pequeñas y constantes que se toman en cada oficina.