En el Semáforo de este lunes 2 de enero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, El Comercio y América Multimedia organizarán el foro “Radiografía de la primera vuelta de las elecciones 2026” el jueves 5 de febrero con analistas políticos, análisis económico del BCR y encuesta de Datum para promover un voto informado. Segundo, el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño advierte que condiciones cálidas débiles podrían presentarse desde marzo 2026, aumentando riesgo de inundaciones en la costa norte, por lo que se deben reforzar medidas preventivas y monitorear avisos meteorológicos. Finalmente, un sicario disparó contra un automóvil en La Perla el 2 de febrero dejando una persona fallecida, evidenciando el colapso de seguridad ciudadana en el Callao y la necesidad de reforzar patrullajes e implementar medidas contundentes.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Por un voto informado este 2026

El Comercio y América Multimedia organizarán el foro “Radiografía de la primera vuelta de las elecciones 2026” este jueves 5 de febrero. El encuentro reúne analistas políticos destacados para informar ciudadanamente. Incluye análisis económico del BCR, encuesta exclusiva de Datum sobre preocupaciones electorales, y un conversatorio sobre la coyuntura democrática. Es el primero de dos foros destinados a promover un voto informado en contexto de desafíos económicos y sociales.

🟡A tomar precauciones

El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño actualizó su alerta: las condiciones cálidas débiles de El Niño costero podrían presentarse desde marzo 2026, adelantándose al pronóstico inicial de abril. Se esperan lluvias normales a superiores en la costa norte durante marzo y abril, lo que aumenta el riesgo de inundaciones urbanas y desbordes de ríos. Las autoridades y ciudadanos deben reforzar medidas preventivas, limpiar desagües, monitorear avisos meteorológicos oficiales y prepararse ante posibles emergencias.

🔴La violencia no cede

La madrugada del 2 de febrero, un sicario disparó contra un automóvil en La Perla y dejó una persona fallecida y otra herida de gravedad. El atacante descendió de un vehículo negro en la intersección de Baca Flor y Manuel Ascencio, y disparó 10 veces. Este crimen evidencia el colapso de la seguridad ciudadana en el Callao. Las autoridades deben reforzar patrullajes, capturar a los responsables e implementar medidas contundentes para detener esta espiral de violencia que azota el primer puerto.