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Frontera sur y cooperación regional

“Siendo la frontera sur peruana y del norte chileno muy activa, [...] habría que evaluar si no es más conveniente llegar a acuerdos expresos de colaboración entre gobiernos”.

    Santiago Pedraglio
    Por

    Sociólogo

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    Migrantes caminan cerca del cruce fronterizo de Cachalluta con Perú, a unos 25 km al norte de Arica, Chile, en noviembre de 2025. Foto: Patricio Banda / AFP
    Migrantes caminan cerca del cruce fronterizo de Cachalluta con Perú, a unos 25 km al norte de Arica, Chile, en noviembre de 2025. Foto: Patricio Banda / AFP
    / PATRICIO BANDA

    El Gobierno Chileno, liderado por el presidente José Antonio Kast, ha tomado como una de sus primeras decisiones separar mediante barreras físicas su frontera norte con Bolivia y el Perú. La razón que esgrime es su necesidad de poner coto a la migración ilegal y al contrabando, y tener un control más estricto sobre el “crimen transnacional”.

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