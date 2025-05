En el Perú, la única certeza es la incertidumbre. Realizar vaticinios políticos es arriesgado cuando no se conocen las cartas que se juegan debajo de la mesa. Que se hayan presentado cuatro mociones de censura contra el primer ministro Gustavo Adrianzén y que congresistas de diez bancadas las hayan firmado no garantiza que su caída sea inminente.

Dos traspiés han ocasionado que el Congreso tenga entre ceja y ceja al jefe del Gabinete. El primero fue su desafortunada respuesta cuando se le preguntó por el secuestro de 13 mineros en Pataz. No solo minimizó el hecho, sino que también puso en duda su veracidad. Días después, se supo que los trabajadores habían sido asesinados. El primer ministro quedó ante la opinión pública como un funcionario desinformado.

El segundo error, y que puede costarle la cabeza, fue su hipótesis –sustentada en un errado análisis legal– de lo que ocurriría si a él lo censuraran y al próximo primer ministro le negaran la confianza. Fungiendo de gurú jurídico, mencionó la posibilidad de una disolución del Congreso. Aunque intentó después aclarar lo que dijo, esto puede causar reacciones hepáticas el día de la sesión en la que se votará la censura, incluso de legisladores que no tenían previsto respaldarla. No faltarán los parlamentarios que lo tomen como una pechada. Además de un error político, es otro ejemplo de desinformación: la presidenta no puede disolver el Congreso cuando el proceso electoral ya ha sido convocado.

La moción de censura contra Adrianzén será votada la próxima semana y el desenlace es incierto. Lo único seguro es que habrá un festival político de ofertas y negociaciones en la sombra que puede incidir en el resultado. Veremos a congresistas retirar sus firmas de las mociones y a otros votando de manera sorpresiva en el momento clave. Lo más probable es que la presidenta Dina Boluarte se mantendrá al margen de la discusión, para que no corra peligro su –casi seguro– nuevo pedido para viajar al Vaticano.