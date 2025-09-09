“Electricidad inalámbrica”, esta es la apuesta última de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de Estados Unidos (Darpa). Se busca sustituto al cobre a como dé lugar. De momento el proyecto va lento, pero camina. Se trata -sobre todo- de enviar electricidad (sin cables de cobre) a través del aire usando la luz. No será fácil. “Factores atmosféricos como nubes, niebla o polvo pueden dispersar el rayo, disminuyendo la eficiencia”, señala el informe. El sustituto del cobre es el santo grial para la industria y -sobre todo- para la geopolítica. Un último dato: se ha logrado transmitir electricidad a más de 8 kilómetros de distancia utilizando un rayo láser. Por el momento no hay un sustituto al metal rojo.

La noticia coincide, curiosamente, con otra más halagüeña para nuestro país. Las exportaciones mineras de enero a junio llegan a más de US$26.000 millones. De este último número, más de US$12.000 millones son de cobre. En otros términos, son casi el 4% del PBI. Las exportaciones de oro sumaron alrededor de US$9,6 mil millones. Una barbaridad, ¿no es cierto?

“Hay oro, hay cobre y el pueblo sigue pobre”. La anterior es una frase que se repite en las movilizaciones y protestas organizadas por la izquierda, casi siempre. El “relato” es simple, poderoso y eficiente, y cualquier inadvertido se uniría a repetirlo: “El pueblo sigue pobre”. Hay una “bendición” de recursos mineros, pero también hay 27% de pobreza.

En toda historia o relato que pretende ser grande siempre hay pequeñas historias que se entretejen; así como hay un “lado A”, también hay un “lado B”. La pequeña historia es que el Estado se llena de dinero con la producción como con la exportación del cobre o del oro. Miren estos otros datos: entre enero y junio, las transferencias por canon, regalías y otros llegaron a más de S/8.340 millones. Áncash ha recibido más de S/1.570 millones, Arequipa S/1.147 millones, Tacna S/837 millones y Moquegua más de S/820 millones. Hay un superciclo de los minerales que, bien llevados, significarían dos puntos más en el crecimiento del PBI.

“Todo es número” o, mejor dicho, todas las verdades matemáticas son verdades lógicas, decía Russell. Y los números no mienten. El Estado, queridos lectores, hoy tiene un dineral, como consecuencia de las exportaciones de minerales. Sin embargo, estos recursos no se traducen en servicios eficientes ni cierre de brechas.

Hoy esta columna es como un homenaje a los números. Vuelvo a los datos. La contraloría ha lanzado un repositorio para observar el letargo estatal en las obras y proyectos. Hay en el Perú más de 870 obras paralizadas (por un monto que supera los S/5,5 mil millones), de las cuales más de 700 están en la gestión en los gobiernos locales. Y de acuerdo con el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía, hasta el sol de hoy las municipalidades han gastado solo el 42% del presupuesto en obras (de los más de S/22.000 millones). Para diciembre tendremos una fiesta de devengados.

El Perú es un “país de metal y melancolía”, como aquel poema de Lorca a Carmela Cóndon, la peruana, en los “Sonetos del amor oscuro”. Hay un Estado deficiente que representa la melancolía frente a la fuerza de los metales. El Estado es una rémora. Desarrollar un proyecto minero en el Perú ya toma alrededor de 40 años. No hay ventanilla única para la minería moderna y es probable que se amplíe el Reinfo todo el 2026, y con ello el problema de la formalización continuará.

Pero de momento no hay sustituto al cobre. Llegado el día lo habrá. Argentina, mientras tanto, avanza a pasos rápidos en su pretendido objetivo de ser un nuevo jugador cuprífero. El Perú tiene 29 proyectos paralizados, todos de cobre, cuando para el 2030 habrá un déficit de un millón de toneladas.