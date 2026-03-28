El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Irán y la estrategia saudita

“Un Irán disminuido permite a los saudíes convertirse en la fuerza predominante en el golfo Pérsico”.

    Gisella López Lenci
    Por

    Periodista

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Arabia Saudita ya había planeado este proyecto teniendo a Irán de vecino incómodo, pero que al menos no le era abiertamente hostil". Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
    "Arabia Saudita ya había planeado este proyecto teniendo a Irán de vecino incómodo, pero que al menos no le era abiertamente hostil". Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh

    “El líder de Arabia Saudita habría presionado a Trump para continuar la guerra en Irán”, dice el titular de un extenso artículo publicado esta semana en “The New York Times”. En él, los periodistas que escriben la nota dan cuenta de lo revelado por diversas fuentes con acceso a conversaciones secretas, y señalan cómo el príncipe heredero Mohammed Bin Salman estaría argumentando la necesidad de una campaña militar terrestre estadounidense para poder acabar con el régimen iraní y así terminar con la amenaza que suponen en el golfo Pérsico.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.