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Tensa espera

“La espera por saber quién acompañará a Fujimori en la segunda vuelta se ve sazonada por una serie de hechos que solo ratifican las sospechas sobre la gestión de Corvetto”.

    Diana Seminario
    Por

    Periodista

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    Resumen

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    Luego de que el Jurado Nacional de Elecciones determinara la inviabilidad de las elecciones complementarias en una decisión unánime, alegando que la afectación por la instalación tardía de las mesas fue leve y que el cronograma electoral es inamovible por ley, uno creería que esto sería el fin de una controversia, pero parece que esto está lejos de ser así.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.