Historias chinas

A raíz de todo lo acontecido con el presidente José Jerí y sus reuniones ocultas –en el caso denominado ‘Chifagate’–, vale traer a la mesa un informe que se mantiene archivado en el Congreso sobre las licitaciones de empresas chinas durante los últimos años, especialmente con la caída de Odebrecht y el ascenso de Martín Vizcarra a Palacio de Gobierno.

En el actual Congreso se constituyó una comisión investigadora para revisar las licitaciones. Este grupo de trabajo fue creado en el 2022 y desde el inicio se presentaron una serie de obstáculos.

El primer indicio de bloqueo se dio desde la presidencia porque ninguna bancada quiso tomar el control de la investigación (se demoraron nueve meses para conseguir a alguien que quisiera presidirla). Y es que cuando se trata de leyes, todos quieren aparecer en la foto, pero cuando se trata de fiscalizar, todos se esconden.

Cuando se logró resolver lo de la presidencia con la asunción de Héctor Valer, vino el segundo indicio, con congresistas que abandonaban la comisión y sus respectivos partidos que no nombraban a sus reemplazos. Este segundo indicio se traducía en problemas con el quórum necesario para el funcionamiento y toma de decisiones en la comisión.

El tercer indicio es quizá el más claro de todos: el informe final está encarpetado en el estratégico limbo de la figura del cuarto intermedio. Esto ocurrió en setiembre del 2024, y han pasado 16 meses sin que el tema vuelva a ser tocado en el pleno del Congreso. Lo último que figura en el expediente digital es que la Junta de Portavoces acordó una ampliación de agenda y entró a la orden del día de la agenda plenaria, pero nada más. El presidente de la comisión, Héctor Valer, envió dos oficios, en octubre del 2025, pidiendo la priorización del debate de su informe final. Los oficios estaban dirigidos a José Jerí, entonces presidente del Congreso; y a Ana Zegarra, entonces vocera de su bancada Somos Perú. Pese a ser colegas de su grupo parlamentario, el pedido de Valer quedó como su informe: encarpetado.

Si bien el informe tiene carácter de reservado hasta su aprobación, he podido conocer que se identificaron a doce empresas constructoras chinas que han contratado con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, desde la época de Martín Vizcarra. En el desarrollo del informe se menciona por ejemplo a China Gezhouba Group, sobre la cual la Unidad de Investigación de El Comercio reveló un informe de Provías Nacional, en el que se advertía una “gran preocupación respecto a la participación de empresas chinas investigadas por prácticas corruptas”.

El informe también menciona a otra compañía constructora china que en los últimos días ha sido vinculada al empresario Zhihua Yang, quien se reunió en privado con el presidente Jerí, quien antes fue vicepresidente de la mencionada comisión del Congreso.